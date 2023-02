LIVE – Juve Stabia-Catanzaro, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Mattia Zucchiatti 24

Alle 14:30 di sabato 25 febbraio la Juve Stabia ospiterà il Catanzaro in occasione della ventinovesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. La capolista, con 10 punti di margine dalla seconda, fa visita all’ottava forza del campionato. Quale sarà il risultato finale? Il Catanzaro parte naturalmente favorito, ma occhio alle sorprese, sempre dietro l’angolo in Serie C.

COME SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Juve Stabia-Catanzaro (ore 14:30)