Juve Stabia-Catanzaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juve Stabia-Catanzaro, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono nella poco più che a metà classifica, in ottava posizione, avendo collezionato però una sola vittoria, 2 pareggi ed addirittura 5 sconfitte nelle ultime 8 gare. La formazione ospite, di contro, è primissima, con 10 punti di vantaggio dal Crotone secondo e, sebbene la loro marcia pare inarrestabile, ha perso appena due settimane fa la sua prima gara in campionato. Chi vincerà? La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e Dazn. Sportface vi offrirà una diretta testuale dell’incontro.

