Inter, Cassano avverte: “Ritorno con Porto difficile, serve un’altra partita senza attendere”

Antonio Cassano, intervenuto in diretta alla BoboTv, ha parlato del ritorno degli ottavi di Champions League tra Inter e Porto. Nonostante la vittoria nerazzurra a San Siro, il talento di Bari Vecchia non è ottimista per il ritorno in Portogallo. “Le migliori occasioni le ha avute comunque il Porto, se non fosse stato espulso Otavio non so come sarebbe finita – ha spiegato Cassano – Al ritorno non si potrà fare partita di attesa, il Porto va a mille all’ora e se lo aspetti dietro ti fa la festa. Io però scommetto che l’Inter giocherà con la difesa a tre e Darmian e Dimarco come esterni, quindi come una difesa a 5. Sarebbe una scelta rischiosa, perchè daresti un messaggio di un certo tipo”.