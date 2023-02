Barcellona, in estate potrebbe arrivare Marcus Thuram

Gli agenti di Marcus Thuram hanno proposto il giocatore, attualmente in forza al Borussia Moenchengladbach, ai dirigenti del Barcellona. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’attaccante francese, svincolato a partire dal prossimo 30 giugno, ha diversi estimatori: si parla di Chelsea, PSG, Atletico Madrid e Manchester United, ma si sottolinea anche che il giocatore è da mesi nel mirino dell’Inter. A giocare a favore del Barcellona ci sarebbe papà Lilian, ex blaugrana che in passato ha ammesso che sarebbe felice di vedere il figlio giocare al Camp Nou.