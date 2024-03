Qualificazioni Europei U19, l’Italia vince ancora: Pafundi e Lipani firmano il successo sulla Repubblica Ceca

Secondo successo in altrettante partite per l’Italia nelle qualificazioni agli Europei Under 19. Gli Azzurrini di Bernardo Corradi, dopo il 3-1 rifilato in trasferta alla Scozia, a Udine si sbarazzano anche della Repubblica Ceca, sconfitta con il punteggio di 2-1 al termine da una partita dai due volti. Un primo tempo dominato dalla Nazionale di casa, che sblocca il risultato con il solito Pafundi. Una bellissima azione corale, con sovrapposizione sulla destra, palla al centro per Misitano, che fa la sponda per la conclusione del talento con il numero 10 sulle spalle. Al 32° è ancora dal suo piede che nasce la rete del raddoppio: angolo dalla sinistra e Lipani trova la deviazione vincente.

Nella ripresa gli Azzurrini sprecano qualche chance di troppo nel primo quarto d’ora e la Repubblica Ceca è pronta a punirli. Con Micek al 71′ trova un gran gol dalla distanza che riapre la partita, poi 5 minuti più tardi Burjan si gira alla grande in area piccola e costringe Marin a una gran parata di puro riflesso. Gli ultimi 20′ sono un vero e proprio assedio da parte della compagine ospite, che fino all’ultimo secondo dei quattro minuti di recupero prova a trovare il pari, senza però riuscirci. L’Italia sale a quota 6 in classifica, in testa al gruppo 5 di questa fase eliminatoria, mentre i cechi restano a 3 come la Georgia, con la Scozia fanalino di coda a 0 punti.