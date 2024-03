Prosecuzione Paolini-Volynets oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2024

Jasmine Paolini tornerà in campo contro Katie Volynets per la prosecuzione del match di secondo turno del WTA 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. La partita è stata interrotta per pioggia sul punteggio di 7-6 4-5 in favore dell’azzurra dopo quasi due ore di gioco. Dopo aver vinto al tie-break un primo set lottato, in cui ha dovuto annullare anche due set point, Paolini ha sprecato un break di vantaggio nel secondo e, al ritorno in campo, dovrà servire per prolungare il parziale. La numero uno d’Italia resta favorita, ma ha avuto la riprova che Volynets non è affatto un’avversaria comoda e venderà cara la pelle.

