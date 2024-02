LIVE – Giordania-Qatar 1-3, finale Coppa d’Asia 2024 (DIRETTA)

La diretta live di Giordania-Qatar, finale della Coppa d’Asia 2024. Da una parte la grandissima sorpresa della manifestazione, vale a dire la Al Azraq, dall’altra i padroni di casa nonché detentori del trofeo, ovvero i Marroni: chi riuscirà ad avere la meglio al Lusail Stadium? Appuntamento fissato alle ore 16 di sabato 10 febbraio, quando scopriremo chi conquisterà il prestigioso titolo AFC.

COME SEGUIRLA

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Giordania-Qatar 1-3 (21′, 72′ e 94′ rig. Afif, 66′ Al-Naimat)

Grazie per averci seguito, buona serata!

LA CRONACA DEL MATCH

FINE PARTITA – Il Qatar batte 3-1 la Giordania e vince la Coppa d’Asia 2024.

102′ – Si aspetta solo il fischio finale. Qatar pronto a festeggiare il secondo titolo consecutivo.

94′ – AFIF INFALLIBILE! TRIPLETTA DAL DISCHETTO E VITTORIA IN GHIACCIO PER IL QATAR!

93′ – INCREDIBILE! TERZO RIGORE DELLA FINALE PER IL QATAR!

90′ – Mettetevi comodi perché la finale è ancora lunga: assegnati ben 13 minuti di recupero.

87′ – On field review, ma l’arbitro non torna sui suoi passi. Confermato il giallo ad Al-Naimat, che scampa una sanzione più severo.

86′ – Cartellino giallo per Al-Naimat, che commette un fallo di frustrazione.

83′ – Entrambi gli allenatori si affidano a forze fresche per questi minuti finali.

79′ – Salem ci prova da lontanissimo, ma non trova lo specchio.

77′ – Manca sempre meno al 90′ e la Giordania va a caccia del secondo pareggio di questa finale.

72′ – GOL! ANCORA AFIF. DOPPIETTA DAGLI 11 METRI E QATAR NUOVAMENTE IN VANTAGGIO.

70′ – Il cinese Ning chiamato ad una on field review dopo un fallo di Al-Mardi ai danni di Ismaeel.

70′ – CALCIO DI RIGORE PER IL QATAR.

66′ – Non sorprende affatto il gol della Giordania, che stava dominando da una decina di minuti a questa parte. Il marcatore è Al-Naimat, lasciato solo in area dalla difesa.

66′ – GOL! PAREGGIO DELLA GIORDANIA. AL-NAIMAT FIRMA L’1-1!

62′ – La Giordania alza il ritmo ma Barsham è un muro. Doppio salvataggio a tenere a galla il Qatar.

60′ – Insiste la Giordania. Tentativo di Haddad, Barsham si distende e devia in corner.

58′ – Regna la noia in quest’avvio di ripresa. Ovviamente il cronometro è amico del Qatar, chiamato a difendere il vantaggio. Ci si aspetterebbe di più invece dalla Giordania, sotto di un gol.

53′ – Doppio cambio per il Qatar: dentro Assadalla e Hatem, finisce la partita di Amdulsallam e Al Haydos.

46′ – Squadre nuovamente in campo, al via la ripresa!

INTERVALLO – Squadre negli spogliatoi. Qatar avanti 1-0 e a 45′ dalla sua seconda Coppa d’Asia di fila.

45+6′ – Meglio la Giordania in questi ultimi scampoli di frazione, tuttavia il Qatar non corre grossi rischi.

45+2′ – Brutto infortunio per Afif. In campo addirittura la barella, ma l’attaccante non ne ha bisogno e può proseguire la gara.

45′ – Concessi sei minuti di recupero.

40′ – Cinque minuti all’intervallo. Fase di gioco priva di ghiotte occasioni da gol.

35′ – Gioco temporaneamente fermo per uno scontro aereo in area di rigore. Fortunatamente nulla di grave, si può ripartire.

30′ – Mezz’ora praticamente perfetta per il Qatar, che ha sbloccato la gara ed ha disinnescato l’arma offensiva principale della Giordania: Al-Tamari.

26′ – Qatar a caccia del raddoppio. Il solito Afif pesca Almoez, ma la bandierina si alza.

22′ – Particolare anche l’esultanza di Afif, che ha tirato fuori dal parastinco una sua foto e si è esibito in un trucco di magia.

21′ – GOL! QATAR IN VANTAGGIO. NON SBAGLIA DAGLI 11 METRI AFIF.

20′ – Afif entra in area e viene steso da Nasib. L’arbitro indica immediatamente il dischetto.

20′ – CALCIO DI RIGORE PER IL QATAR!

18′ – Olwan è il primo ammonito di questa finale. Chiaramente irregolare il suo intervento ai danni di Barsham.

16′ – Ghiotta chance per la Giordania: Olwan serve Yazan, che tira in porta. Attento il portiere, che respinge attentamente.

12′ – Tentativo del Qatar sull’asse Al Haydos-Ali. Nulla di fatto, poi viene segnalata anche una posizione di fuorigioco.

9′ – Il Qatar ci prova con Afif, ma Yazeed salva in corner.

7′ – Gioco piuttosto frammentato in avvio. La Giordania continua ad attaccare, ma i qatarioti si difendono con ordine.

3′ – Ci prova subito la Giordania su punizione. Il tentativo di tiro-cross di Al-Tamari si spegne però sul fondo.

1′ – Si parte, buon divertimento!

15.57 – Le formazioni ufficiali della finale:

Giordania: Abu Layla; Nasib, Al Arab, Al Ajalin; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Al Mardi; Al Tamari, Al Naimat, Olwan.

Qatar: Barsham; Salman, Ali, Lucas Mendes; Abdurisag, Abdulsallam, Fathi, Al Haydos, Waad; Ali, Afif.

15.50 – Amici di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della finale di Coppa d’Asia tra Giordania e Qatar. Tra poco il fischio d’inizio.