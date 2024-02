Giordania-Qatar oggi in tv: canale, orario e diretta streaming finale Coppa d’Asia 2024

Giordania-Qatar sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della finale della Coppa d’Asia 2024. La Al Azraq è la grande sorpresa della manifestazione ed è a un passo dal sogno, ma ecco che i padroni di casa, nonché detentori del titolo, vogliono confermarsi campioni in carica: chi vincerà al Lusail Stadium? Si parte alle ore 16 di sabato 10 febbraio, la diretta tv non è disponibile, diretta streaming su Onefootball e diretta testuale su Sportface.

