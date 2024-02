LIVE – Torres-Juventus U23 1-3, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Torres-Juventus U23, match valido per il girone B di Serie C 2023/2024. Nella venticinquesima giornata da una parte i sardi che con le ultime sconfitte, pur restano onorevolmente al secondo posto, si sono irrimediabilmente allontanati dalla vetta, dall’altra i bianconeri che dopo un avvio difficile sono in un buon momento e ora al nono posto. Chi vincerà allo stadio Vanni Sanna di Sassari? Appuntamento alle ore 16.15 di sabato 10 febbraio.

Torres-Juventus U23 1-3 (19′ Sekulov, 78′ Damiani, 81′ Anghelè, 90’+4′ rig. Scotto)

90’+5′ – FINISCE QUI! La Juventus U23 vince e si rilancia nella zona playoff!

90’+4′ – SCOTTO TRASFORMA per il gol della bandiera, tutto sommato meritato per quanto visto a inizio secondo tempo

90’+3′ – Rigore per la Torres! Fallo di mano di Muharemovic, nessun dubbio per l’arbitro Silvestri

90′ – Cinque minuti di recupero!

88′ – Brutte notizie per la Juventus! Poli sembra essersi fatto male al ginocchio ed esce in barella, al suo posto entra Muharemovic

85′ – Altro cambio per i bianconeri: Cerri prende il posto di Sekulov

81′ – TERZO GOL DELLA JUVENTUS U23! Subito Anghelè a segno su assist di Sekulov, partita chiusa!

80′ – Doppio cambio per la Juventus: Brambilla inserisce Turicchia e Anghelè al posto di Hasa e Guerra

78′ – RADDOPPIO DELLA JUVENTUS U23! Damiani sigla il 2-0 in un secondo tempo di grande sofferenza per i bianconeri! Magia con il sinistro da fuori, Zaccagno incolpevole e battuto!

74′ – Stramaccioni con una grande chiusura toglie la palla a Ruocco che si stava involando verso Daffara! Pochi istanti prima Sekulov era andato vicino alla doppietta, può succedere di tutto adesso

71′ – Ammonito Sekulov

68′ – Daffara salva la Juventus! Ottimo riflesso del portiere bianconero che alza sopra la traversa la girata di Scotto!

67′ – La Torres finisce i cambi con le ultime due sostituzioni: dentro Liviero e Ruocco per Zambataro e Diakité

65′ – Continua a soffrire con ordine la Juventus U23, che finora si è vista poco nella ripresa in zona offensiva

59′ – Ci riprova Dametto di testa come nel primo tempo, ma la palla è ancora alta sopra la traversa. Torres comunque con un altro piglio rispetto ai primi 45 minuti

57′ – Torres pericolosa! Mastinu ci prova da fuori, palla a lato di un soffio!

51′ – Ancora un cambio per i padroni di casa: Greco manda in campo Fabriani al posto di Antonelli

48′ – Secondo ammonito nella Torres, si tratta di Idda che ha commesso fallo su Sekulov

46′ – Si riparte con due cambi nella Torres: dentro Mastinu e Scotto al posto di Nunziatini e Guglini. Nella Juventus U23 invece entra Salifou per l’ammonito Palumbo

46′ – Inizia il secondo tempo!

45’+2′ – Termina il primo tempo! Juventus U23 avanti 1-0 sul campo della Torres dopo la prima frazione!

45′ – Due minuti di recupero!

44′ – Dametto! Torres pericolosa sugli sviluppi di corner, ma il colpo di testa del difensore termina alto

41′ – Tanti errori in costruzione per la Torres, che sta faticando a rendersi pericolosa dalle parti di Daffara

36′ – Brioso Fischnaller, che provoca anche l’ammonizione di Palumbo dopo quella di Stramaccioni

33′ – Eccezion fatta per la grande occasione di Diakitè, la reazione della Torres al gol subito è stata per ora davvero poca cosa

30′ – Primo ammonito anche nella Juventus: si tratta di Stramaccioni, che ha messo a terra Fischnaller. Punizione dall’out di destra per la Torres

28′ – Diversi falli in questi minuti, partita che sembra iniziare a incattivirsi un po’

25′ – Nunziatini si prende anche il primo giallo del match

23′ – Diakité si divora l’1-1! Gran cross di Nunziatini, ma l’attaccante di testa manda sopra la traversa da ottima posizione!

22′ – Torres chiamata a reagire davanti al pubblico amico

18′ – JUVENTUS UNDER 23 IN VANTAGGIO! Sekulov a segno, preciso diagonale sfruttando al meglio il recupero palla di Damiani! Male Nunziatini, che ha perso palla in una zona davvero sanguinosa

13′ – Poche emozioni finora al “Vanni Sanna”, dove inizia anche a piovere

8′ – Brivido Juventus! Il portiere Daffara manca il controllo della palla ma riesce a fermare la palla prima che superi la linea!

4′ – Ritmi non altissimi in questo avvio, ricordiamo che la Torres ha vinto solo due delle ultime sei partite dopo un grandissimo inizio di campionato

16.15 – Inizia la partita! Arbitra l’incontro Alessandro Silvestri, fischietto alla prima stagione in CAN C

16.10 – Buon pomeriggio ai lettori di Sportface, tutto pronto per il calcio d’inizio tra Torres e Juventus U23!