LIVE – Genoa-Napoli, Garcia in conferenza stampa (DIRETTA)

La diretta live della conferenza stampa di Rudi Garcia alla vigilia di Genoa-Napoli. Alle ore 12.45 di venerdì 15 settembre il tecnico francese presenterà i temi della partita delicata per i partenopei contro il Grifone, un incontro cruciale perché viene dopo il ko prima della sosta e c’è stato più di un po’ di malumore in casa azzurra. Seguiremo assieme le sue parole da Castel Volturno in tempo reale.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH