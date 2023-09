Coppa Davis 2023, Italia ai quarti di finale se…: le combinazioni prima di Italia-Cile

L’Italia è già al dentro o fuori: vincere o essere eliminati. Oggi a Bologna la sfida con il Cile è già decisiva. Dopo la netta sconfitta contro il Canada i ragazzi capitanati da Filippo Volandri non hanno alternative se vogliono continuare a sperare alla qualificazione per le finali di Coppa Davis che si disputeranno a Malaga. Il regolamento, ricordiamo, prevede che a passare siano le prime due squadre di ogni girone per un totale di otto squadre che poi si affronteranno a Malaga in scontri diretti: quarti di finale, semifinali e la finalissima. Non solo sarà decisivo battere il Cile oggi, ma è anche molto importante vincere per 3-0 cercando di non lasciare neanche un punto ai sudamericani.

IL REGOLAMENTO

In caso di arrivo a pari punti fra due nazioni, l’ordine sarà determinato dall’esito dello scontro diretto fra le due squadre nel girone. Se invece sono tre le nazioni a pari punti, allora vengono presi in considerazione, nell’ordine: percentuale di singoli match, singolari e doppi, vinti nel girone, quoziente set, quoziente game, classifica nel ranking per nazioni alla vigilia delle partite. Non appena però uno dei criteri consente di togliere la parità a tre, allora si determina l’ordine di classifica nel girone, anche solo se restassero in parità due sole nazioni su tre. Perché a quel punto, fra le due Nazioni in ballo, varrebbe l’esito dello scontro diretto.

LA CLASSIFICA ATTUALE PRIMA DI ITALIA-CILE

Canada 2-0 (6-0)

Cile 1-0 (3-0)

Italia 0-1 (0-3)

Svezia 0-2 (0-6)

LE COMBINAZIONI PRIMA DI ITALIA-CILE

C’è una cosa certa: l’Italia se vuole passare ai quarti di finale deve battere sia il Cile che la Svezia. Dovesse perdere una delle due partite sarebbe aritmeticamente eliminata. Ma anche in caso di due vittorie non è certa della qualificazione questo perché sarà determinante anche il risultato di Canada-Cile di domani. Qualora i canadesi dovessero battere il Cile, l’Italia battendo lo stesso Cile e la Svezia (con qualsiasi punteggio) si qualificherebbe aritmeticamente ai quarti di finale. Se invece il Cile battesse il Canada la situazione si complicherebbe. Ecco le due ipotesi.

Se il Cile batte il Canada 3-0

L’Italia deve vincere due partite per 3-0. A quel punto tra Italia, Canada e Cile si avrebbe una situazione di parità totale: 2 vittorie e 1 sconfitta, 6-3 come match vinti e match persi e si andrebbe a calcolare il quoziente set. In caso di ulteriore parità si calcolerebbe il quoziente games.

Se il Cile batte il Canada 2-1

L’Italia si qualifica battendo 3-0 il Cile e vincendo contro la Svezia, con qualsiasi punteggio.