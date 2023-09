Genoa-Napoli, Garcia in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Rudi Garcia parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Napoli: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming per seguire le parole dell’allenatore francese, chiamato a presentare i temi della sfida contro il Grifone. A Castel Volturno il tecnico azzurro risponderà alle domande dei cronisti e dovrà far fronte a un ambiente deluso dalla sconfitta pre-sosta. Appuntamento alle ore 12.45 di venerdì 15 settembre, diretta sul canale Youtube ufficiale del club, diretta scritta su Sportface.

IL LIVE DELLA CONFERENZA