Napoli, Garcia: “Genoa squadra che concede poco, dobbiamo finalizzare le occasioni che creiamo”

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, valida per la quarta giornata di Serie A: “Abbiamo sette partite in 23 giorni, sarà una maratona. E’ importante iniziare bene. Il Genoa è una squadra che concede poco, ma che prova a fare gioco. Sono contento di ritrovare Strootman, che ho già allenato a Roma. Si sono ripresi contro la Lazio e dobbiamo rispettarli, soprattutto a Marassi”

L’ex tecnico della Roma è ritornato sulla sconfitta con la Lazio: “Contro la Lazio abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dobbiamo migliorare sulla gestione della gara e nella finalizzazione. Abbiamo avuto diverse occasioni a inizio secondo tempo. Il problema più grande è che prendiamo poco la porta. Il presidente ha ragione a dire che dobbiamo lavorare.

Garcia si è soffermato sui dubbi di formazione: “Ho ritrovato tutti i giocatori giovedì, ma alcuni erano stanchi per il fuso e solo oggi sono riuscito a recuperarli. Non ci sono infortunati a parte Politano, che si è fatto male contro la Macedonia. In ogni caso dovrebbe essere con noi. Darò spazio a chi merita di giocare. I titolari di domani saranno diversi da quelli che hanno giocato contro la Lazio. Raspadori ha giocato bene contro l’Ucraina e fa parte delle nostre soluzioni d’attacco. Può giocare in tutti i ruoli offensivi. Ha anche le qualità per fare la mezzala”. “Natan sta migliorando, non ha fatto ritiro e preparazione e quindi avrà tempo per inserirsi. Aveva un piccolo fastidio al ginocchio, che ha rallentato il suo progresso. Ostigaard lo sta sostituendo molto bene. “Kvaratskhelia è tornato ieri ed è pronto, ha giocato tutte e due le partite con la Georgia. Non sono preoccupato per il suo digiuno dal gol. Le occasioni le ha avute, soprattutto con la Lazio. I gol arriveranno col tempo. Osimhen e Simeone insieme possono essere una buona soluzione a gara in corso”.