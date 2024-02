Pagelle Sassuolo-Torino 1-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Sassuolo-Torino 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Al Mapei Stadium Andrea Pinamonti la sblocca per i neroverdi, ma i granata pareggiano immediatamente con Duvan Zapata. Il secondo tempo non è all’altezza della prima frazione e di fatto non ci sono occasioni importanti. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Pedersen 6.5, Erlic 6 (49’st Tressoldi sv), Viti 6, Doig 5.5 (49’st Ferrari sv); Henrique 6, Lipani 6 (27’st Racic 6); Bajrami 6 (27’st Defrel 6), Thorsvedt 6, Laurienté 5.5; Pinamonti 7 (44’st Mulattieri sv). In panchina: Cragno, Pegolo, Kumbulla, Missori, Castillejo, Ceide. Allenatore: Dionisi 6.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic 6.5; Djidji 6.5, Lovato 5.5 (42’st Sazonov sv), Rodriguez 6 (20’pt Masina 6); Bellanova 7 (42’st Vojvoda sv), Tameze 6, Ilic 6 (28’st Ricci 6), Lazaro 6; Vlasic 6; Sanabria 5.5 (28’st Okereke 6), Zapata 6. In panchina: Popa, Gemello, Savva, Gineitis, Njie. Allenatore: Juric 6.

ARBITRO: Orsato di Schio 6.

RETI: 5’pt Pinamonti, 9’pt Zapata.

NOTE: serata piovosa, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Doig, Lovato, Tameze, Vlasic. Angoli: 5-4. Recupero: 2’pt, 6’st.