LIVE – Catanzaro-Ternana, Serie B 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Catanzaro-Ternana, match in scena eccezionalmente al Via del Mare valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi di Vincenzo Vivarini, dopo il pareggio a reti bianche ottenuto all’esordio contro la Cremonese, vanno a caccia dei primi tre punti di questa stagione. Stesso discorso per il club umbro, chiamato immediatamente a cancellare la sconfitta casalinga subita contro la Sampdoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 27 agosto alle ore 20:30, chi avrà la meglio?

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRE IL MATCH

RISULTATI E CLASSIFICA

SITO SERIE B

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Catanzaro-Ternana ore 20:30

_________________________________________________________________________