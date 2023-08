Napoli-Sassuolo, Maxime Lopez dice qualcosa di troppo all’arbitro: rosso diretto

Il Sassuolo rimane in dieci uomini. Nel match contro il Napoli, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023/2024, i ragazzi di Alessio Dionisi rimangono in inferiorità numerica: espulsione diretta per Maxime Lopez. L’arbitro Giua non ha avuto nessun dubbio e dopo qualche secondo ha estratto il cartellino rosso, probabilmente sono volate parole grosse da parte del centrocampista neroverde. Un comportamento che non è andato giù al direttore di gara.