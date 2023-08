Serie B 2023/24, vince il Catanzaro a tempo scaduto: la Ternana cade 2-1

Il Catanzaro la spunta 2-1 nel finale contro la Ternana nel posticipo della seconda giornata della Serie B 2023/24. Gara che si sblocca subito al 10′ del primo tempo con Biasci, che sfrutta un’indecisione della difesa a fa 1-0 da due passi. Sul cross dalla destra di Oliveri infatti, Iemmello stacca di testa e costringe Iannarilli a un grande intervento; sulla respinta però il pallone rimane lì e Biasci, lasciato colpevolmente solo, deposita in rete il gol del vantaggio. La Ternana non ci sta e ci prova a più riprese da fuori, fino alla incredibile occasione sprecata da Falletti, che da due passi a porta sguarnita manda alto. Il forcing delle Fere dà però i suoi frutti perché al 45′ a tempo quasi scaduto arriva il pareggio. Grande palla dalla trequarti di Mantovani che buca la difesa e trova Raimondo, che in spaccata sul secondo palo fa 1-1.

Nella seconda frazione entrambe le squadre provano con coraggio a vincerla e hanno diverse occasioni per passare in vantaggio, soprattutto la Ternana. È molto bravo infatti Fulignati a salvare più volte, prima su Pyyhtia e poi su Favilli. Nel finale quando sembra fatta per il pari, il neo entrato D’Andrea guadagna un calcio di rigore con una grande azione personale. Dal dischetto va Vandeputte che spiazza Iannarilli e sigla il 2-1 finale. Prima vittoria in questo campionato per il Catanzaro che sale a quota 4 punti, mentre rimane ancora a 0 la Ternana nonostante la prestazione più che buona.