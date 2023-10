Serie C 2023/24: la Casertana batte la capolista Juve Stabia per 2-1

La prima sconfitta della Juve Stabia in questa stagione arriva in casa della Casertana che ha battuto le vespe per 2-1. Una partita equilibrata fra due squadre che, la partita lo ha dimostrato, lotteranno fino alla fine per la zona playoff sicuramente.

Nel primo tempo è la Casertana che dimostra di avere tanta voglia dinnanzì alla capolista. Voglia e tenacia che ripagano lo sforzo al minuto 45, prima del rientro negli spogliatoi. Apparecchia Calapai che fa il bello ed il cattivo tempo sulla fascia sinistra di campo. La palla in area arriva a Montalto che si gira e mette la palla in sacco. Si va all’intervallo con il minimo, fresco, vantaggio da parte della Casertana. Nella ripresa la Juve Stabia cerca di alzare il baricentro e la scelta paga: da calcio d’angolo battuto da Leone, con Bellich che svetta di testa e mette le cose in parità. Da questo momento in poi però è sempre la Casertana che riprende le sortite del gioco con il baricentro della Juve Stabia che via via si abbassa. Ed è l’uomo in più della Casertana stasera che decide il match. Calapai infatti è bravissimo a raccogliere una respinta della difesa della Juve Stabia, dopo il cross di Anastasio. Il centrocampista al volo mette la palla dove ol portiere della Juve Stabia non può arrivare. Finisce così 2-1 per la Casertana, che significa anche ambizioni della Casertana risollevate e prima sconfitta in stagione per la Juve Stabia.