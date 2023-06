LIVE – Calcio Storico Fiorentino 2023, Finale Azzurri-Rossi (DIRETTA)

di Mattia Zucchiatti 33

La finale 2023 del calcio storico fiorentino tra Azzurri e Rossi, in diretta dalle 18:00, entra nel vivo. Sportface.it vi offrirà un live testuale di una delle tradizioni più antiche di Firenze. Dopo la sfilata del corteo storico della Repubblica fiorentina, spazio alla partita con il solito carico di spettacolo. Nelle semifinali gli Azzurri hanno battuto i Bianchi per 7 cacce a 3, mentre i Rossi si sono imposti contro i Verdi per 7 cacce e mezzo contro 2. Alle 18:00 la diretta sul nostro sito del match. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme.

COME SEGUIRLA IN TV

AZZURRI-ROSSI (Ore 18:00)