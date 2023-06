Calcio storico fiorentino 2023, parapiglia prima del via: un calciante resta a terra (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 197

Nervosismo alle stelle sul sabbione del Calcio Storico Fiorentino. Dopo il “saluto alla voce” ad opera di Luciano Artusi, istituzione del Calcio storico fiorentino, è scoppiato il nervosismo tra la due squadre. A causa del grande rumore, tra fumogeni e petardi, qualcuno deve aver sentito il via ufficiale alla partita. Così non era, ma i testa a testa di fatto erano già partiti con diversi colpi scambiati. Un parapiglia che ha visto un azzurro avere la peggio. Il calciante è rimasto a terra ed è stato medicato. Gli azzurri in un primo momento si sono piazzati all’angolo, probabilmente in segno di protesta, in attesa anche di sincerarsi delle condizioni del compagno. Dopo cinquanta minuti la partita è iniziata.

VIDEO: Twitter/@TomVinicombe