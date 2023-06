Calcio Storico Fiorentino 2023, i Rossi trionfano: Azzurri battuti 9-2

di Mattia Zucchiatti 51

I Rossi di Santa Maria Novella battono 9-2 gli Azzurri di Santa Croce nella finale 2023 del Calcio Storico Fiorentino. Una partita senza storia, iniziata in ritardo a causa di alcune schermaglie del pre gara. Nel parapiglia un atleta azzurro ha la peggio ed è costretto ad uscire, mentre un giocatore dei rossi (Lo Bue) viene espulso. Il tutto prima del via, che slitta di cinquanta minuti. Poi spazio alla partita, che è dominata dai rossi. Protagonisti assoluti Lopez e Renzoni: il primo realizza una tripletta ed è autore di alcuni recuperi spettacolari; il secondo si concede ugualmente tre cacce spettacolari con delle grandi progressioni a campo aperto. I rossi si portano persino sul 6-0 con tanto di sigillo di Fattori, prima della caccia azzurra di De Castro. Al 43′ c’è anche la realizzazione di Cappelli, che accorcia il risultato ma non cambia la sostanza. Anzi, i rossi trovano anche l’ottava caccia, realizzata da Vincenti. E nel finale arriva il nono sigillo.

Queste le parole del presidente della Regione, Eugenio Giani: “Una manifestazione unica, molto cruda e forte ma che è espressione di una Firenze che rivive il clima di quattro secoli fa, quando la repubblica doveva difendersi da tutti con energia e forza”.