Calcio Storico Fiorentino 2023, Finale Azzurri-Rossi oggi in tv: canale, orario e streaming

di Mattia Zucchiatti 18

È il giorno della finale 2023 del Calcio storico fiorentino con Azzurri e Rossi in campo. Si parte alle 18:00 di sabato 24 giugno per la tradizionale Festa Patronale di San Giovanni, dopo la tradizionale sfilata del corteo storico della Repubblica fiorentina (in programma dalle 16:00). La partita sarà trasmessa in diretta nazionale su Dazn, che trasmetterà anche il corteo. Per tutta la Toscana, invece, sarà possibile seguirla anche su Toscana TV, canale 11 (in replica alle 21) e Firenze TV, canale 80 (in replica alle 23). Nelle semifinali gli Azzurri hanno superato i Bianchi per 7 cacce a 3, mentre i Rossi hanno vinto contro i Verdi per 7 cacce e mezzo contro 2. Si tratta della stessa finale della scorsa edizione, quando a trionfare furono gli Azzurri per 11 cacce e mezzo a 7 e mezzo. Magnifico Messere sarà il lanciatore del peso Leonardo Fabbri, vincitore della sua gara al “Golden Gala – Pietro Mennea” di Firenze 2023. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dall’inizio dell’evento.

SEGUI LA DIRETTA