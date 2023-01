LIVE – Biathlon, inseguimento maschile Anterselva 2023: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale dell’inseguimento maschile di Anterselva, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Saranno tre gli azzurri al cancelletto di partenza: Didier Bionaz, Tommaso Giacomel ed Elia Zeni. Appuntamento alle ore 15. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

Questa la classifica finale:

1.BOE Johannes Thingnes NOR 20:33.2

2.LAEGREID Sturla Holm NOR (+40.2)

3.PONSILUOMA MARTIN SWE (+1:02.1)

4.REES Roman GER (+1:34.3)

5.DALE Johannes NOR (+2:00.8)

6.CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR (+2:17.8)

7.HARTWEG Nikals SUI (+2:21.8)

8.STADLER Sebastian SUI (+2:22.8)

9.EDER Simon AUT (+2:26.5)

10.DOLL Benedikt GER (+2:33.0)

12.GIACOMEL Tommaso ITA (+2:37.3)

29.BIONAZ Didier ITA (+4:04.0)

51.ZENI Elia ITA (+6:05.9)

15.30- Finisce qui la gara, vince Boe davanti a Laegreid e Ponsiluoma.

15.25- Ultimo poligono. 4/5 per Boe, poi Laegreid con lo zero e poi Ponsiluoma senza sbagliare. Due errori per Giacomel!

15.22- Boe domina, alle sue spalle Laegreid con 1:02.4 di ritardo dalla testa.

15.16- Terzo poligono. Un errore per Boe, che rimane però saldamente in testa. Bene Laegreid e Ponsiluoma con lo zero. 5/5 per Giacomel, che esce settimo dal poligono!

15.11- Secondo poligono per Boe, ancora uno zero per il norvegese. Zero anche per Laegreid, un errore per Giacomel.

15.08- Guida Boe, con Laegreid a 56.4 di distacco. Terza posizione per Ponsiluoma. Giacomel settimo.

15.05- Primo poligono senza problemi per Boe e Lagreid, un errore per Giacomel.

15.00- Si comincia!

14.55- Amici e amiche di Sportface.it, benvenuti alla diretta testuale della gara ad inseguimento maschile valida per la Coppa del Mondo di biathlon 202/23. Ancora pochi istanti al via!