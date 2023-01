Zaniolo, ci prova anche il Brighton: offerti alla Roma 25 milioni

Nicolò Zaniolo appare sempre più lontano dalla Roma, così si moltiplicano le squadre che provano ad avvicinarsi al centrocampista classe ’99 che ormai sembra in rottura con l’ambiente giallorosso. Alla lista di pretendenti si aggiunge in queste ore anche il Brighton di Roberto De Zerbi: gli inglesi, stando a quanto scritto da Il Tempo, avrebbero messo sul piatto un’offerta da 25 milioni di euro. Una somma che non basterà per strappare il sì della Roma, ma da cui potrebbe svilupparsi una trattativa nei prossimi giorni. Quel che è certo è che al momento sembra difficile una riconciliazione tra il club capitolino e Zaniolo.