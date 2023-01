Biathlon, risultati e classifica inseguimento maschile Anterselva 2023: trionfo Boe, Giacomel dodicesimo

Johannes Thingnes Boe vince l’inseguimento maschile di Anterselva, valido per la Coppa del Mondo 2022/23. Il norvegese ha chiuso in 31:24.4 davanti al compagno di squadra Laegreid e allo svedese Ponsiluoma.

Tra gli azzurri 12esimo Tommaso Giacomel, che paga soprattutto due errori nell’ultimo poligono, poi 29eimo Didier Bionaz e 51esimo Elia Zeni.

LA CLASSIFICA:

1.BOE Johannes Thingnes NOR 20:33.2

2.LAEGREID Sturla Holm NOR (+40.2)

3.PONSILUOMA MARTIN SWE (+1:02.1)

4.REES Roman GER (+1:34.3)

5.DALE Johannes NOR (+2:00.8)

6.CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR (+2:17.8)

7.HARTWEG Nikals SUI (+2:21.8)

8.STADLER Sebastian SUI (+2:22.8)

9.EDER Simon AUT (+2:26.5)

10.DOLL Benedikt GER (+2:33.0)

12.GIACOMEL Tommaso ITA (+2:37.3)

29.BIONAZ Didier ITA (+4:04.0)

51.ZENI Elia ITA (+6:05.9)