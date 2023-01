LIVE – Verona-Trieste, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Verona-Trieste, sfida valida come tredicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Il nuovo anno si apre con questo caldissimo scontro diretto che mette in palio punti molto importanti in chiave salvezza. Le due formazioni, infatti, fanno del gruppetto di quattro squadre a quota 8 punti, ovvero di fatto in penultima posizione. Momento positivo per gli scaligeri, che nell’ultimo mese e mezzo hanno raccolto tre delle quattro vittorie totale maturate in campionato finora, ma non vincono in casa dal successo all’esordio contro Brindisi. Anche i friulani vengono da una vittoria, quella casalinga contro Trento. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di lunedì 2 gennaio sul parquet dell’Agsm Forum, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

