Highlights Trento-Brindisi 68-78, Serie A1 2022/2023 basket (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 17

Brindisi batte Trento nella prima giornata del 2023 di Serie A1 2022/2023. La squadra di Vitucci va in vantaggio nei primi minuti e non fa mai avvicinare i padroni di casa per tutta la durata dell’incontro. Seconda sconfitta in fila per Trento dopo quella con Trieste. Top scorer dell’incontro Burnell con 18 punti e 8 rimbalzi seguito da Bowman con 16 punti e 4 rimbalzi. Non bastano a Trento i 16 punti con 15 rimbalzi di Atkins per evitare la seconda sconfitta casalinga della stagione.