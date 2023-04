LIVE – Verona-Olimpia Milano, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Verona-Olimpia Milano, sfida valida come ventiseiesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La formazione guidata da coach Ramagli si è ritrovata in penultima posizione dopo la penalità a Varese, per cui, di fatto, la missione non cambia: trovare punti importanti per restare al gruppetto a 18 e 20 punti. Gli uomini di coach Messina, invece, vogliono quantomeno consolidare la seconda posizione in classifica, dopo aver ufficialmente terminato la propria avventura, fallimentare, in Eurolega. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 16 aprile sul parquet del Pala AGSM AIM, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

