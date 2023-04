Eredivisie 2022/2023: vittoria convincente del Feyenoord sul Cambuur in vista della Roma

Netta vittoria per 3-0 per il Feyenoord sul campo del Cambuur nella 29esima giornata del massimo campionato olandese. A decidere il match sono le reti di Gimenez e Szymanski, oltre all’autogol di Mac-Intosch che consentono alla squadra di Slot di consolidare il primo posto in Eredivisie. Ottimi segnali del Feyenoord, che sfiderà i giallorossi di Mourinho giovedì alle 21 all’Olimpico nel ritorno dei quarti di finale di Europa League dopo la vittoria 1-0 dell’andata.