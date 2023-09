LIVE – Venezia-Virtus Bologna, Supercoppa 2023 basket femminile: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Venezia-Virtus Bologna, sfida valida come semifinale della Supercoppa 2023 di basket femminile. Prende il via il torneo, che si disputa con la formula della Final Four: quindi, chi vince va avanti accedendo alla finale per continuare a sognare il primo trofeo stagionale. La formazione lagunare è stata l’unica squadra capace di interrompere l’egemonia di Schio negli ultimi dodici anni, mentre Bologna è ancora alla ricerca del primo titolo dell’era “Virtus”. La palla a due è fissata alle ore 19:45 di venerdì 22 settembre sul parquet del PalaCrisafulli di Pordenone, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

