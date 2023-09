Salernitana-Frosinone, Di Francesco: “Soddisfatto della prestazione, ma bisogna ancora crescere”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 1-1 sul campo della Salernitana: “Le opportunità le abbiamo avute e alcune azioni potevamo chiuderle meglio, ma in campo ci sono sempre due squadre. Loro hanno palleggiato meglio nella ripresa e sono stati bravi ad approfittare della nostra brutta ripartenza. Poi con i campi abbiamo trovato più equilibrio, ma nel complesso è stata una partita aperta ad ogni risultato“.

Di Francesco ha poi proseguito: “Sono soddisfatto della prova della squadra, che ha sempre espresso ciò che proviamo in settimana. Ovviamente bisogna ancora crescere, ma fare risultato aiuta“. Infine, su Cheddira: “Poteva chiudere la gara nel secondo tempo. Peccato che non sia riuscito a segnare perché era stato molto bravo a farsi trovare pronto. Resta comunque un giocatore con grandi qualità, maturo e in grande crescita“.