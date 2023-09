MOVIOLA – Lecce-Genoa, Martin in ritardo su Almqvist: Rapuano non ha dubbi, espulso

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Lecce-Genoa, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Gli ospiti rimangono in dieci uomini per l’espulsione di Martin comminata dall’arbitro Rapuano. Il difensore del Genoa entra in ritardo su Almqvist, in velocità, e già ammonito il direttore di gara non ha nessun dubbio ad estrarre anche il secondo di giallo con la conseguente espulsione. Il Lecce quindi potrà giocare oltre un tempo con la superiorità numerica.