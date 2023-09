Basket femminile, Supercoppa 2023: calendario, programma, orari e tv

Il calendario con il programma, gli orari e come vedere in tv le partite della Supercoppa 2023 di basket femminile. Tutto pronto per il via ufficiale alla nuova stagione, con questa competizione che mette subito in palio un trofeo; un trofeo molto importante anche dal punto di vista “statistico”, perché negli ultimi sei anni la squadra che è riuscita ad aggiudicarsi la Supercoppa, a fine stagione ha poi vinto almeno anche il campionato. Quattro le partecipanti: presente Schio, detentrice della Coppa vinta in totale tredici volte; Venezia, una squadra a riuscire a interrompere l’egemonia delle scledensi negli ultimi anni; Virtus Bologna, alla ricerca del primo trofeo; Sassari, alla prima partecipazione. Inoltre, si torna a una formula che prevede il campo neutro: si gioca infatti al PalaCrisafulli di Pordenone, con le semifinali venerdì 22 settembre e la finale sabato 23.

Ecco, quindi, il calendario della Supercoppa 2023 di basket femminile, le cui partite saranno visibili eccezionalmente in chiaro sulla piattaforma ufficiale LBF TV.

SEMIFINALI

Venerdì 22 settembre

Ore 17:00 – Famila Wuber Schio vs Banco di Sardegna Dinamo Sassari (LBF TV)

Ore 19:45 – Umana Reyer Venezia vs Virtus Segafredo Bologna (LBF TV)

FINALE

Sabato 23 settembre

Ore 18:00 – Famila Wuber Schio/Banco di Sardegna Dinamo Sassari – Umana Reyer Venezia/Virtus Segafredo Bologna (LBF TV)