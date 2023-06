LIVE – Torino-Pistoia 78-67, gara-3 finale playoff Serie A2 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Torino-Pistoia, sfida valida come gara-3 della finale dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket. Nelle prime due partite della serie, la Giorgio Tesi Group è riuscita a confermare il fattore ambientale, portandosi quindi sul 2-0, e guadagnandosi di fatto tre match point per provare a chiudere i conti. L’obiettivo della Reale Mutua, ovviamente, sarà quello di vincere a sua volta le due partite in casa, per rimandare poi tutti i discorsi a quella che diventerebbe la decisiva gara-5, ancora a Pistoia. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di giovedì 15 giugno, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

TORINO-PISTOIA 78-67

FINE PARTITA. VINCE TORINO GARA-3!

40′ – Mayfield mette il punto esclamativo sulla vittoria di Torino: 78-67

39′ – Jackson per il +9: 76-67

39′ – 2/3 ai liberi per Jackson: 74-67

38′ – Guariglia per il nuovo più cinque: 72-67

37′ – Varnado va a rimbalzo d’attacco: 70-67

36′ – Pistoia resta sempre lì: 70-65

34′ – Jackson a segno. Time-out Pistoia: 68-61

34′ – Tripla di Pepe. Torino torna a più cinque: 66-61

32′ – Undicesimo e dodicesimo punto per Vencato: 63-61

31′ – Di nuovo in parità: 61-61

FINE TERZO QUARTO

30′ – La tripla di Varnado sulla sirena: 61-59

30′ – Torna a segnare Torino dopo sette minuti. Vencato: 59-56

28′ – Varnado con il canestro e il fallo. Torino in rottura prolungata. Siamo pari: 56-56

26′ – Ancora Wheatle. Parziale di nove a zero: 56-51

26′ – Meno sette Pistoia e Torino chiama time-out: 56-49

25′ – Torna in singola cifra lo svantaggio di Pistoia: 56-47

24′ – Wheatle trova l’area libera: 56-44

23′ – Wheatle prova a sbloccare l’attacco di Pistoia: 54-42

22′ – Tripla di Guariglia. Massimo vantaggio Torino: 54-40

21′ – Vencato allo scadere trova il jolly: 51-40

FINE SECONDO QUARTO

20′ – Guariglia con l’ultimo canestro del primo tempo: 49-40

19′ – 1/2 ai liberi di Jackson: 47-38

18′ – Ancora Jackson, si isola e mette il jumper: 43-36

17′ – Tripla da fermo di Copeland: 41-36

16′ – Risponde Jackson: 41-33

15′ – Wheatle con un paio di canestri: 39-33

14′ – Massimo vantaggio per Torino: 39-29

13′ – Ancora Poser in area: 36-28

12′ – Altro canestro di Torino e Pistoia è costretta al time-out: 34-25

11′ – Semigancio di Poser: 32-25

11′ – Zanotti apre il secondo quarto: 30-25

FINE PRIMO QUARTO

10′ – Ancora una tripla con Vencato, che risponde al canestro di Della Rosa: 28-25

10′ – La tripla di Benetti che interrompe il parziale: 25-23

9′ – Cinque punti consecutivi di Copeland. Vantaggio Pistoia e time-out Torino: 22-23

8′ – Varnado per Del Chiaro. Prova a rimanere lì Pistoia: 22-16

8′ – Tripla di Jackson: 22-14

7′ – Due liberi a segno per Mayfield: 19-14

6′ – Trova il primo allungo Torino: 17-10 dopo il canestro di Guariglia

5′ – Due liberi a segno per Pepe, già a quota sette punti: 15-10

3′ – Inizio equilibrato: 7-8

2′ – Copeland, terza tripla di questo inizio di partita: 3-6

1′ – Tripal di Varnado, poi al risposta immediata di Pepe: 3-3

1′ – Palla a due!

20:30 – Buonasera, amici di Sportface. Tra pochi minuti la palla a due di questa gara-3 tra Torino e Pistoia.