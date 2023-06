Basket, finale Playoff Serie A2 2022/2023: Torino batte Pistoia 78-67 e riapre la serie

Non è ancora arrivato il momento di festeggiare per Pistoia, che a Torino cede gara-3 e vede riaprirsi una serie di finale che è ora sul 2-1 in favore dei toscani. La Reale Mutua dopo le due sconfitte in trasferta era chiamata già ad una partita da dentro o fuori e ha reagito da grande squadra, anche grazie ad un’atmosfera importante nel palazzetto torinese. Il match è stato ben gestito dalla squadra di casa, che è partita meglio e ha condotto ben buona parte dei 40′. Dopo aver chiuso il primo tempo avanti di nove e aver toccato anche il +14 ad inizio terzo quarto, è arrivato però un blackout che ha rischiato di compromettere tutto per Jackson e compagni, a secco per circa sette minuti con Pistoia in grado di tornare in parità.

RISULTATI PLAYOFF

CALENDARIO FINALI

PROGRAMMA E ORARI PLAYOFF

L’attacco di Torino, però, torna girare meglio nell’ultimo quarto e soprattutto sale l’intensità difensiva. Gli ultimi 10′ finiscono con un 17-8 di parziale verso il 78-67 finale. Miglior realizzatore di serata per i padroni di casa Pepe con 17 punti, seguito dal solito Jackson con 16. Sugli scudi per Pistoia i soliti tre statunitensi: Varnado con 22 punti, seguito da Copeland con 17 e Wheatle con 13.

[the_ad id=”676180″