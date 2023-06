Pagelle Italia-Spagna 1-2: voti e tabellino semifinale Nations League 2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Italia-Spagna, match valevole per la seconda semifinale della Nations League 2022/2023. Dopo due minuti gli iberici trovano la rete del vantaggio grazie ad un errore macroscopico di Leonardo Bonucci che in uscita perde una palla sanguinosa e regala il gol dell’1-0 agli spagnoli, abili e cinici a trasformare con Jeremy Pino. La reazione degli azzurri non si fa attendere: tiro di Zaniolo deviato con il braccio, è calcio di rigore. Dagli undici metri Immobile non sbaglia e fa 1-1. Sul finire di primo tempo arriva il gol di Frattesi, ma viene annullato dal Var per fuorigioco. Nella ripresa la Spagna crea più pericoli e sfiora il gol del vantaggio, ma anche l’Italia ha una grande palla gol con Frattesi ma il suo tiro viene deviato da Unai Simon. Proprio quando sembra che si vada ai supplementari, un tiro dalla lunga distanza viene rimpallato tre volte e alla fine Joselu trova la deviazione vincente. Spagna in finale, l’Italia giocherà la finalina per il terzo posto con l’Olanda.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon 7; Navas 6, Le Normand 5.5, Laporte 6, Jordi Alba 6.5; Gavi 6 (23′ st Canales 6), Merino 6 (29′ st Fabian Ruiz 6.5), Rodri 6.5; Rodrigo 5 (1′ st Asensio 6.5), Morata 5.5 (39′ st Joselu 7), Pino 7 (29′ st Fati 6). In panchina: Arrizabalaga, Raya, Carvajal, Nacho, Zubimendi, Fran García, Olmo. Allenatore: de la Fuente 7.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma 6.5; Toloi 6.5, Bonucci 4.5 (1′ st Darmian 6), Acerbi 7; Di Lorenzo 6, Frattesi 7 (31′ st Verratti 6), Jorginho 6 (15′ st Cristante 5.5), Barella 6, Spinazzola 5.5 (1′ st Dimarco 6); Zaniolo 6.5, Immobile 7 (15′ st Chiesa 5). In panchina: Meret, Vicario, Retegui, Pellegrini, Gnonto, Raspadori, Buongiorno. Allenatore: Mancini 5.5.

ARBITRO: Vincic (SVN) 6.

RETI: 3′ pt Pino, 11′ pt Immobile (rig), 43′ st Joselu.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Immobile, Jordi Alba, Gavi, Morata, Zaniolo.

Angoli: 5-2.

Recupero: 2′ pt, 4′ st