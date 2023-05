LIVE – Torino-Milano 84-87, gara-2 quarti di finale playoff Serie A2 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Torino-Milano, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket. La partita che ha inaugurato la serie ha offerto diversi spunti interessanti; i piemontesi hanno infatti dominato il primo tempo e il quarto quarto, ma nel terzo parziale i meneghini hanno dimostrato di essere in grado di recuperare anche uno svantaggio considerevole. Serie che quindi rimane molto aperta e tutta da vivere. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 17 maggio sul parquet del Pala Gianni Asti, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

TORINO-MILANO 84-87

Finita! Milano batte Torino 87-84, è 1-1 nella serie!

37′ – Siamo ormai molto vicini alla sirena finale: 78-73 il punteggio in favore dei lombardi.

32′ – Siamo entrati nell’ultimo periodo della gara: Milano conduce per 69-66 adesso.

26′ – 56-56 quando abbiamo sorpassato la metà del terzo quarto: che equilibrio!

21′ – Si riparte, +2 per i padroni di casa.

Fine secondo quarto, si va all’intervallo: Torino 43-41 Milano.

14′ – Torino non molla di un centimetro, ma Milano resta al comando: 28-31.

11′ – Inizia il secondo quarto, +4 per la squadra ospite.

10′ – Fine primo quarto: Torino 19-23 Milano.

7′ – Milano si prende un buon vantaggio ora: 11-18.

4′ – Ci si studia tantissimo in questo primo segmento di partita: 2-5.

1′ – Inizia la partita!