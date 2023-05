Tiro a volo: gli azzurri dello skeet in volo verso il Kazakistan per la Coppa del Mondo

Sono in volo verso il Kazakistan per la Coppa del Mondo gli azzurri Azzurri di Skeet che prenderanno parte alle gare della quinta Prova di Coppa del Mondo ISSF della stagione Internazionale 2023. Ad accompagnarli in pedana, ad Almaty, ci sarà il CT della Nazionale Azzurri Andrea Filippetti.

Ecco la lista degli atleti: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT), Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE) e Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta (CE) al maschile. Al femminile invece ci saranno Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD), Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT) e Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR).

Domenica 21 maggio ci saranno gli Allenamenti Ufficiali, mentre la gara inizierà lunedì 22 maggio con 75 piattelli, e a seguire, martedì 23 maggio, si proseguirà con gli altri 50 piattelli. Alle 12 italiane le finali femminili, alle 13 quelle maschili.

Al termine delle qualificazioni i sei migliori tiratori e le sei migliori tiratrici si sfideranno nella finale ad eliminatorie progressive (per lo Skeet a 20 piattelli si decreterà il sesto posto, a 30 il quinto, a 40 il quarto, a 50 il terzo ed a 60 il primo ed il secondo posto, ndr). Martedì poi, in Kazakistan arriverà anche la squadra di Trap del Direttore Tecnico Marco Conti. Gli atleti al seguito saranno Maurio De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO), Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli e Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM) per la squadra maschile e Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), Giulia Grassia (Esercito) di Modena e Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD).