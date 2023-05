Playoff Serie A2 basket 2022/2023, Udine e Milano pareggiano i conti nelle rispettive serie

Udine sconfigge Cividale 77-57 e, dopo la sconfitta patita in gara-1, riprende il filo del discorso e pareggia i conti nella serie di questo scontro di playoff della Serie A2 basket 2022/2023, evitando di dover andare a giocare in trafserta sulla scomoda situazione di 0-2. Il match è stato combattutissimo per tutti i primi 30 minuti, ed è stato un ultimo quarto dallo score clamoroso (21-4) a fare la differenza in favore dei padroni di casa. 1-1 nella serie anche nell’altra sfida disputatasi in questa nefasta giornata, e si utilizza questo aggettivo facendo riferimento al rinvio di ben due altre gare a causa della tragedia che sta colpendo l’Emilia Romagna in queste ore. Milano, che era stata sconfitta da Torino in gara-1, ha fatto sua gara-2 con il punteggio di 87-84: match equilibratissimo, ma i lombardi sono stati bravissimi a conquistare un minimo vantaggio nel terzo quarto e, pur soffrendo, a portarlo avanti fino alla fine dello scontro.