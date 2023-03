LIVE – Sassari-Venezia, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Sassari-Venezia, sfida valida come ventesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Riprende il campionato dopo quasi un mese di sosta, e lo fa con questo anticipo ad altissimo livello. La formazione di coach Bucchi ha aperto il girone di ritorno con tre vittorie contro avversari di alto livello, dopo essere inciampata contro il Napoli, scavalcando in classifica i lagunari. La Reyer, infatti, è incappata in una serie di risultati negativi, ma ha vinto alla prima di coach Spahija, contro Pesaro. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 4 marzo sul parquet del PalaSerradimigni, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 20^ GIORNATA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

SASSARI-VENEZIA