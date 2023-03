Psg-Nantes, papera di Donnarumma sul gol di Blas (VIDEO)

di Sofia Cioli 47

Non una bella serata per Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Paris Saint-Germain ha commesso un grave errore in occasione del primo gol del Nantes nella sfida valida per la 26esima giornata della Ligue 1 2022/2023 al Parco dei Principi: al 31′ Blas ha messo in mezzo un pallone rasoterra indirizzato verso la porta, e l’estremo difensore italiano non è incredibilmente riuscito ad allontanarlo facendolo finire in rete. Di seguito il video.