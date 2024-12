Il live in diretta di Pistoia-Trapani, sfida valida per la 10^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Momento delicato per la squadra di casa che, dopo il cambio di allenatore, ha dato buoni segnali di reazione ma è incappata in tre sconfitte consecutive di misura, di cui l’ultima contro Treviso nonostante la partita, a un certo punto, sembrasse quasi in controllo dei toscani. Ora, questo testa a testa contro una formazione in forma strepitosa, che, da neopromossa, grazie alle quattro vittorie consecutive e ai risultati favorevoli dagli altri campi è salita fino alla seconda posizione attuale. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di sabato 7 dicembre sul parquet del PalaCarrara, con Sportface che vi fornirà il live di Pistoia-Trapani aggiornato in tempo reale.

PISTOIA-TRAPANI 88-94

FINE ULTIMO QUARTO 88-94

40′ – Sbagliano Paschall e Forrest, non c’è più tempo: vince Trapani.

40′ – Rowan per il -3 ma ancora tripla di Galloway! 88-94

39′ – Tripla di Christon e canestro di Alibegovic in appoggio. 86-91

38′ – Canestri di Rowan e Paschall per il -3, ma ancora Galloway colpisce da tre. 81-87

36′ – Gioco da tre di Galloway. 77-82

35′ – Forrest trova una tripla incredibile quanto fondamentale, esattamente sullo scadere dei 24″. 75-76

33′ – Brown fa 1/2 e manca il pareggio. Silins stoppa Alibegovic, Forrest sbaglia e Robinson colpisce da tre. 71-75

32′ – PalaCarrara in estasi: Silins dall’arco e canestro in appoggio di Christon. Alibegovic prova a tamponare l’emorragia ospite con una tripla, poi 2/2 di Paschall. 70-72

31′ – Tripla di Rowan ad inaugurare l’ultimo quarto. 63-69

FINE TERZO QUARTO 60-69

30′ – Tripla di Paschall, palla persa da Rossato e 1/2 di Christon: gran parziale di Pistoia che tocca il -21 ma si presenta agli ultimi dieci minuti sul -9. 60-69

29′ – Tripla di Rossato dopo un paio di tentativi falliti. 54-69

28′ – E sono otto i punti consecutivi di Forrerst, poi tripla di Silins. 52-64

26′ – Ancora Forrest dall’arco per provare a suonare la carica ai suoi. 47-62

26′ – Tripla di Forrest e 2/2 di Kemp, poi canestro di Rossato. 44-62

24′ – Super schiacciata di Alibegovic, poi canestro di Rowan e tripla di Galloway. Trapani sta volando. 39-60

23′ – Christon in appoggio smuove il punteggio dei padroni di casa, ma Robinson risponde con un altro canestro. 37-55

22′ – Tripla di Brown, primi punti del secondo tempo. 35-53

FINE SECONDO QUARTO 35-50

20′ – Palla persa da Christon, tripla di Alibegovic a chiudere il quarto. 35-50

19′ – Ora Trapani dà spettacolo: Robinson è incontenibile, poi azione fluidissima per liberare alla tripla Brown. 35-47

18′ – 2/2 Alibegovic, dall’altra parte Silins non chiude il gioco da tre. 35-40

17′ – Assist visionario di Robinson per Rossato, poi tripla di Silins e canestro dello stesso Robinson. 33-38

15′ – Tripla Robinson. 26-32

14′ – Arresto e tiro di Paschall, risponde Galloway. Poi 1/2 di Robinson, rimbalzo offensivo di Galloway e assist per Alibegovic. 26-29

11′ – Rimbalzo offensivo di Rossato e assist di Notae per la tripla di Pullazi. 24-24

FINE PRIMO QUARTO 22-21

10′ – Tripla sbagliata da Paschall, poi 2/2 Pullazi e canestro dello stesso Paschall. 22-21

8′ – In 40″ Trapani ne mette 7: tripla di Notae che poi alza per la schiacciata di Notae e ne mette altri due in appoggio. 16-17

7′ – Sbaglia Brown, non Rowan: tripla del +6 Pistoia e time out Trapani. 16-10

6′ – 2/2 di Rowan, bonus falli già ampiamente esaurito per Trapani: il solo Mollura ne ha commessi tre. 13-10

5′ – Alibegovic lavora bene su Kemp. 8-8

4′ – Silins lasciato libero da Trapani, arriva la tripla. 8-4

1′ – Si parte, primo punto per gli ospiti con Robinson in sospensione. Poi 1/2 di Kemp dopo il fallo di Alibegovic. 1-2

20:35 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti al live di Pistoia-Trapani, al via tra pochi minuti.