Il programma, l’orario e come vedere in diretta Pistoia-Trapani, sfida valida per la 10^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Momento delicato per la squadra di casa che, dopo il cambio di allenatore, ha dato buoni segnali di reazione ma è incappata in tre sconfitte consecutive di misura, di cui l’ultima contro Treviso nonostante la partita, a un certo punto, sembrasse quasi in controllo dei toscani. Ora, questo testa a testa contro una formazione in forma strepitosa, che, da neopromossa, grazie alle quattro vittorie consecutive e ai risultati favorevoli dagli altri campi è salita fino alla seconda posizione attuale. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di sabato 7 dicembre sul parquet del PalaCarrara. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Pistoia-Trapani, valida per la Serie A 2024/2025 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Dazn.