Intervenuto ai microfoni della Bbc, Ruben Amorim ha commentato la sconfitta casalinga del Manchester United contro il Nottingham Forest: “E’ stata una gara complicata. Siamo partiti col piede sbagliato, subendo un gol alla prima azione, ma soprattutto siamo ripartiti male dopo l’intervallo. I due gol subiti hanno reso difficile provare a lottare per vincere, c’è mancata qualità“. Il tecnico portoghese ha poi aggiunto: “Stiamo migliorando sotto alcuni aspetti, ma c’è ancora del lavoro da fare. Il viaggio è lungo, tuttavia per migliorare come squadra dobbiamo vincere incontri come questo. Essendo all’inizio del viaggio, dobbiamo prestare attenzione ai minimi dettagli“.