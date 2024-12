Attimi di grande apprensione all’Olimpico nei minuti finali di Roma-Lecce, match valido per la 15^ giornata di Serie A. Kialonda Gaspar è stato infatti vittima di un bruttissimo infortunio, che ha reso necessario l’intervento della barella per trasportarlo fuori dal campo. Il difensore angolano ha accusato un serio problema al ginocchio al minuto 88 ed ha dovuto lasciare in dieci la sua squadra, che aveva già esaurito i cambi. Prima di sbilanciarsi in una diagnosi bisognerà attendere gli esami a cui si sottoporrà, tuttavia non è da escludere che lo stop per Gaspar possa essere particolarmente lungo.