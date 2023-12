LIVE – Pistoia-Pesaro, Serie A1 2023/2024 basket: (DIRETTA)

Il live in diretta di Pistoia-Pesaro, sfida valida come 12^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Momento d’oro per la formazione neopromossa di coach Brienza, che con quattro vittorie consecutive ha fatto un considerevole salto in avanti in classifica arrivando fino alla zona playoff. La Vuelle, invece, cerca punti importanti per rilanciarsi, dopo due sconfitte consecutive e una classifica che per ora è negativa. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 17 dicembre sul parquet del PalaCarrara, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

PISTOIA-PESARO

__________________________________________________