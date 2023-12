Basket, Serie A1: Pesaro ha la meglio su Pistoia per un solo punto

Pesaro ha la meglio in casa del Pistoia per 73-74 nella partita valida per la Serie A1 di basket maschile. Gli ospiti conquistano la vittoria dopo aver dominato per gran parte del match, ma sul finale Pistoia riesce a rimontare diversi punti e sfiora il sorpasso. I vincitori nella prossima giornata incontreranno Varese, mentre Pistoia sfiderà la Virtus Bologna.

I padroni di casa si impongono durante il primo quarto di gioco, ottenendo un decente vantaggio e riuscendo a gestirlo fino allo scadere dei dieci minuti. Pesaro insegue, ma durante il primo quarto subisce la rapida costruzione offensiva degli avversari e al termine del parziale il punteggio è di 23-17. Tornati in campo, i ruoli si ribaltano. La squadra ospite pareggia e sorpassa, con Pistoia costretta all’inseguimento. Pesaro prende il largo e riesce a scappare via, creando un importante vantaggio sugli avversari. Quando il fischio dell’arbitro segnala la fine della prima metà di gara, il tabellone segna 38-47. Il terzo quarto non cambia le sorti del match, con Pesaro che riesce a rimanere a distanza, mentre il Pistoia tenta la rimonta senza però raggiungere i risultati sperati. Mancano solo dieci minuti al fischio finale e il punteggio è di 52-64 in favore degli ospiti. L’ultimo quarto è ricco di emozioni, con Pistoia che rimonta e sfiora il sorpasso, quando mancano solo pochi secondi al termine dell’incontro. Pesaro mantiene il vantaggio grazie ad alcuni tiri dalla lunetta e riesce a vincere per un solo punto, con la partita che finisce sul 73-74.