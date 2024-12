Il risultato in diretta live di Panathinaikos-Olimpia Milano, sfida valida come 16^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Momento d’oro nella competizione per i ragazzi di coach Ettore Messina, che grazie al successo nell’ultimo turno contro il Barcellona sono saliti a quota nove vittorie, attestandosi attualmente in sesta posizione. Questo vuol dire che i meneghini, in questo momento, sono in piena zona playoff, dopo aver rimediato ad un avvio di stagione a dir poco disastroso. Una differenza nettissima di rendimento rispetto al campionato: in Serie A, infatti, l’Olimpia Milano ha perso gli ultimi tre turni, scivolando fuori dalle prime otto posizioni che, a metà campionato, decreteranno le squadre che parteciperanno alla Coppa Italia.

Tornando all’incontro odierno, il Panathinaikos sta passando un periodo tutt’altro che positivo. La squadra di Atene ha incassato ben quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Nelle ultime due, in particolare, gli uomini di coach Ergin Ataman hanno subito un passivo molto pesante sia dal Partizan Belgrado e sia dall’Efes, scivolando al decimo posto nel tabellone. La palla a due è fissata alle ore 20:15 di martedì 17 dicembre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

