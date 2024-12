L’infortunio di Alessandro Buongiorno preoccupa il Napoli, che nel frattempo ha deciso di muoversi subito sul mercato per sopperire all’assenza del difensore.

Come un fulmine a ciel sereno. Dopo aver perso già Khvicha Kvaratskhelia fino alla fine del 2024, il Napoli deve fare i conti con un altro infortunio. E anche in questo caso si tratta di un titolarissimo e forse il giocatore con il rendimento più alto da inizio stagione.

Si tratta di Alessandro Buongiorno, infortunatosi nel corso dell’allenamento di ieri. Il difensore centrale ex Torino, in seguito a una brutta caduta, ha svolto gli esami al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno che hanno evidenziato una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari.

Buongiorno ha iniziato la riabilitazione sin da oggi, ma i tempi di recupero precisi sono ancora incerti. Per questo tipo di infortunio, però, è improbabile pensare a un rientro in campo prima di un mese. Il centrale partenopeo salterà quindi le gare contro Genoa, Venezia e Fiorentina, con l’obiettivo di rientrare contro il Verona o nel big match di Bergamo contro l’Atalanta in programma nel weekend del 19 gennaio.

L’infortunio di Buongiorno apre a una riflessione sulla rosa del Napoli. Le riserve al centrale classe ’99 e al suo compagno di reparto Amir Rrahmani attualmente sono solo Rafa Marin e Juan Jesus. Il primo è arrivato dal Real Madrid in estate ma nelle due gare di Coppa Italia non ha convinto per niente Antonio Conte. Il brasiliano, invece, non dà più le garanzie di qualche anno fa e il tecnico salentino non riesce ad affidarsi a lui. Ecco perché nel mercato di gennaio si prenderà un altro difensore centrale per sopperire anche all’assenza di Buongiorno per le prime partite del nuovo anno.

Calciomercato Napoli, arriva il nuovo difensore

Su chi punterà il Napoli a gennaio per la difesa? Sono diversi i nomi sul taccuino di Giovanni Manna, ma il sogno resta Milan Skriniar, ai ferri corti con il Paris Saint-Germain.

Il difensore slovacco ha collezionato soltanto cinque presenze in Ligue 1 quest’anno e nell’ultimo match contro il Lione non è stato nemmeno convocato per scelta da Luis Enrique. Proprio per questo motivo, il Napoli potrebbe provare l’affondo già a gennaio, a patto che il PSG apra alla cessione in prestito con una parte dell’ingaggio di 9 milioni di euro netti più bonus pagata dalla società francese.

Il Napoli è al lavoro, la dirigenza vuole regalare ad Antonio Conte un nuovo difensore di esperienza per provare a riportare lo scudetto all’ombra del Vesuvio dopo soli due anni dall’ultima volta.