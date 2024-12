La diretta testuale live di Monza-Fenerbahce, partita valevole per il quarto turno della Pool B della Cev Champions League 2024/2025 di volley maschile. La formazione di Massimo Eccheli ha iniziato la stagione non nel migliore dei modi, come dimostra il penultimo posto nella classifica di campionato con soli tre successi su 12 partite disputate. Questa tendenza che i brianzoli faticano ad invertire entro i confini nazionali non vale però (fortunatamente) in Europa, dove sono ancora imbattuti. Monza, infatti, si trova al primo posto del girone a quota 7 punti, grazie alle vittorie ottenute nell’ordine contro Olympiacos Piraeus (3-2 in casa), Fenerbahce (3-0 in trasferta) e Helios Grizzlys Giesen (3-2 in trasferta). L’obiettivo dei brianzoli è conquistare un altro successo per avvicinarsi al passaggio del turno, ma serve una grande prestazione davanti al proprio pubblico per fermare nuovamente la compagine turca.

Gli uomini di coach Slobodan Kovac vogliono riscattare il ko interno e tentare il colpaccio in trasferta per balzare in vetta alla classifica. I turchi sono, infatti, secondi con 5 punti frutto dei successi contro Giesen (3-0 in trasferta) e Olympiacos Piraeus (3-2 in trasferta). Le sfide fuori casa finora hanno detto bene al Fenerbahce, ma Monza di certo non vuole regalare punti. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di martedì 17 dicembre all’Opiquad Arena di Monza. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Mint Vero Volley Monza e Fenerbahce Medicana Istanbul della massima competizione continentale per club di pallavolo maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY MASCHILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

MONZA – FENERBAHCE (inizia alle 20.00)